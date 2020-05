In data de 6 mai 2020 va avea loc sedinta publica de judecata in sistem videoconferinta, anunța Curtea Constituționala. Plenul Curtii Constitutionale va dezbate exceptiile de neconstitutionalitate ridicate direct de Avocatul Poporului referitoare la unele acte normative care privesc masuri adoptate in timpul starii de urgenta. Sedinta va incepe la ora 09:00 si se va transmite in direct pe site-ul Curtii Constitutionale ( http://www.ccr.ro/media/ ), transmite compartimentul Relații externe, relații cu presa si protocol al Curții Constituționale Tag-uri Institutii: ccr Justitie Comunicat de presa