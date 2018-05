Strategia Partidului Social Democrat, dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a depus o plangere penala impotriva premierului Viorica Dancila, se afla in centrul discutiilor sedintei BPN al PSD, care a inceput luni, la Palatul Parlamentului. Unii lideri ai filialelor judetene ale PSD sunt de parere ca ar trebuie organizate mitinguri de sustinere pentru premier, in timp ce la centru nu s-a luat nicio decizie in acest sens. Inaintea sedintei, vicepresedintele PSD Gabriela Firea a subliniat ca votul romanilor "este sfant" si nu trebuie rasturnat prin plangeri penale. La BPN al PSD participa presedintele…