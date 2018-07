Potrivit unor surse, la sedinta se va face prezenta parlamentarilor partidului, avand in vedere ca UDMR nu va sustine proiectul Codului penal.



La dezbaterea pe articole, liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a aratat ca, in cazul in care amendamentele propuse de Uniune nu vor fi adoptate, parlamentarii formatiunii nu vor sustine proiectul. "Ieri, in comisia de specialitate, am depus un set de amendamente care credem ca este nevoie sa fie adoptate ca si Codul penal sa fie in concordanta cu deciziile CCR. Speram ca aceste amendamente (...) sa fie adoptate in plen pentru ca altfel…