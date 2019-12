Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se va reuni, marti, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi aflandu-se propunerile de buget pentru anul 2020 ale institutiilor cu atributii in domeniul apararii tarii si securitatii nationale, a informat Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, sedinta…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a avizat, miercuri, propunerile de rectificare a bugetului de stat al institutiilor cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale pe anul 2019. "Sumele stabilite la aceasta rectificare asigura indeplinirea integrala a obiectivelor asumate de catre…

