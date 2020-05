Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, pentru ziua de miercuri, 27 mai, de la ora 12:00. Pe ordinea de zi a ședinței sunt mai multe subiecte printre care Strategia Naționala de Aparare a Țarii pentru perioada 2020-2024, dezvoltarea și inzestrarea Armatei…

- Partidul AUR a constatat cu prea puțina surprindere ca, prin adoptarea tacita a proiectului de lege privind autonomia așa-numitului Ținut Secuiesc, actualele partide parlamentare sunt complice ale gruparii iredentiste și anti-constituționale numite UDMR. Acest proiect de lege, care incalca flagrant…

- Dupa Adrian Streinu Cercel, si un lideer PSD cere convocarea CSAT. "Este INADMISIBIL sa continuam sa facem achiziții de armament, cata vreme RAZBOIUL in aceste clipe este cu CORONAVIRUSUL, nu cu altcineva! In UE, in 2020, Romania este pe ULTIMUL loc ca procent din PIB alocat Sanatații! In schimb,…

- Prof. dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infectioase Matei Bals din Bucuresti, a declarat sambata, in cadrul emisiunii „Marius Tuca Show”, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa se implice in mod direct in gestionarea situatiei provocate de epidemia de Covid-19 prin convocarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in videoconferinta cu premierul Ludovic Orban si cu ministrii responsabili in gestionarea epidemiei COVID-19, ca starea de urgenta este pentru 30 de zile, fiind necesar ca masurile sa fie luate foarte repede. "Am emis decretul prin care se instituie starea…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat marti ca a solicitat presedintelui Romaniei ca situatia poluarii din Bucuresti sa fie analizata in cadrul unei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT).

- Primul caz de infectare cu coronavirus la noi in tara În România a fost confirmat primul caz de infectare cu coronavirus. Este vorba despre un barbat din judetul Gorj, care a intrat în legatura cu cetateanul italian din Rimini, care a fost în acea zona în…

- Fostul vicepremier Gratiela Gavrilescu, inscrisa recent in Forta Nationala, a transmis duminica, pe contul ei de Facebook, ca este nevoie ca presedintele Klaus Iohannis sa convoace de urgenta o sedinta CSAT pe tema coronavirusului.„Domnule președinte Iohannis, fiți președintele TUTUROR ROMANILOR!…