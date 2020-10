Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost confirmate 73 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, cu 25 in minus fața de situația anterioara, dupa ce s-au efectuat 500 de teste. Potrivit Instituției Prefectului, astazi dimineața, in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou”…

- Pentru ca se apropie de „trei la mie” - limita scenariului „roșu” Grupul de Comunicare Strategica nu a mai transmis rata de incidența a cazurilor COVID in buletinul de astazi, 15 octombrie. Rata de incidenta se apropia miercuri de 3 cazuri la 1000 de locuitori, limita peste care se intra in scenariul…

- INSP a anunțat astazi o rata de infectare in București, calculata pana pe 11 octombrie, care depașește 3 la mia de locuitori și care ridica posibilitatea instaurarii scenariului roșu, așa cum prevede legea in astfel de situații. Numarul a ridicat semne de intrebare, avand in vedere ca era semnificativ…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat marți ca incidența cumulata a cazurilor de coronavirus din ultimele 14 zile a depașit 3,11 la 1000 de locuitori. "INSP a comunicat o cifra din eroare. A rectificat. Rata pe ziua de astazi este 2,69. La o rata de incidența de 3 vom lua masuri…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis impunerea de restrictii in comunele Branistea, Sieu Odorhei si Ciceu Mihaiesti, unde incidenta cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile, a depasit 1,5 la 1.000 de locuitori. La Branistea, restrictiile au intrat…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bistrita-Nasaud a decis aplicarea de restrictii in comunele Sintereag si Cetate, unde incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit, in ultimele 14 zile, rata de 1,5 infectari la mia de locuitori, potrivit informatiilor furnizate, miercuri, de Institutia…

- Restaurantele si cafenelele se redeschid in interior din 1 septembrie in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de maximum 1,5/1.000 de locuitori, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. La evenimentele private in spatiu inchis pot participa 50 de persoane,…

