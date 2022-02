Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coalitiei de guvernare se reunesc in sedinta marti, pe agenda discutiilor aflandu-se masurile de sprijin pentru populatie in contextul cresterii preturilor la energie electrica si gaze naturale. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca in sedinta coalitiei de guvernare va fi prezentat…

- O noua ședința a coaliției de guvernare are loc de la aceasta ora la Palatul Victoria, dupa ce mai devreme a avut loc acolo o ședința de lucru cu responsabili din domeniul energiei, susțin surse politice. Președintele PNL, Florin Cițu, a anunțat puțin mai devreme ca nu va participa la ședința. Liderii…

- Liderii coaliției PSD, PNL și UDMR se intrunesc, astazi, la ora 15.00, intr-o ședința, anunța Antena3. Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor se vor reuni, luni, 7 februarie, intr-o ședința. Aceștia ar urma sa se discute despre moțiunea simpla depusa de USR pe numele lui Virgil Popescu,…

- Liderii PSD, PNL si UDMR se reunesc, luni, de la ora 18.00, intr-o noua sedinta a coalitiei in format online, pe agenda aflandu-se Ordonanta privind masurile din energie, precum si gestionarea valului 5 al pandemiei si analiza indicatorilor economici. Liderul PNL Florin Citu afirma, saptamana trecuta,…

- Liderii PSD, PNL și UDMR se reunesc, luni, in prima ședința a Coaliției pe anul acesta. Pe agenda de lucru se afla tema certificatului verde – daca mai este necesara sau nu o noua lege in acest sens – dar și modificarea legii privind plafonarea prețului la energie, susțin surse politice pentru HotNews.ro.…

- Liderii coaliției de guvernare Nicolae Ciuca, Marcel Ciolacu, Florin Cițu și Kelemen Hunor vor avea, luni, de la ora 11.30, o intalnire la Guvern pentru a ajunge la un acord politic pe doua teme extrem de importante.Principala discuție va fi legata de Legea Bugetului de stat pentru anul 2022, dar se…

- PSD ar putea avea 20 de prefecți, PNL - 18, iar UDMR - 4, spun surse politice, dupa o sedinta maraton a Coalitiei de guvernare. Prefectura Cluj, intens disputata, a fost castigata de PNL. Liderii coaliției de guvernare PNL PSD UDMR au decis, luni, intr-o ședința, ca PSD va avea 20 de prefecți, PNL –…