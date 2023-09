Birourile permanente ale Camerei si Senatului se intrunesc marti in sedinta pentru a stabili calendarul asumarii raspunderii Guvernului in Parlament pe proiectul de lege privind masurile fiscal-bugetare. Sedinta conducerilor celor doua Camere ale Parlamentului are loc la ora 8,00. Birourile permanente reunite stabilesc ordinea de zi si programul sedintei comune in care Guvernul isi asuma raspunderea, precum si termenul pana la care senatorii si deputatii pot depune amendamente la proiectul adoptat de Executiv. Guvernul a adoptat luni, in sedinta, proiectul privind masurile fiscal-bugetare. ‘In…