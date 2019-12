Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a aparut scurt, pe cand era un simplu om de afaceri, in filmul de Craciun ”Home Alone 2: Lost in New York (Maman, j'ai encore rate l'avion !)” (1992), o ”onoare” pentru el, un subiect pus pe tapet de catre un militar, in Ajunul Craciunului, intr-o discutie a presedintelui cu trupe americane…

- Vești importante pentru toți clienții unui colos bancar din Romania. Acesta a anunțat lansarea unui nou serviciu, care le va ușura viața romanilor. Astfel ca, toți consumatorii romani care dețin carduri bancare și sunt clienții acestei banci vor putea... Citește AICI ce va introduce GIGANTUL- Cum…

- Presedintele american Donald Trump, care se considera ”tratat foarte rau” de catre orasul sau natal New York, a anuntat ca se muta cu resedinta fiscala la Palm Beach, in Florida, relateaza AFP.

- 'Din proprie initiativa, Trump Organization ne-a informat la sfarsitul lunii august ca prevede sa schimbe brandul' patinoarelor, a anuntat o purtatoare de cuvant a Directiei Parcurilor din New York intr-un comunicat. In anii '80, cand Donald Trump, pe atunci un simplu om de afaceri newyorkez, era…

- Jennifer Lopez și Maluma formeaza cel mai nou cuplu de la Hollywood, insa totul se petrece doar pe platourile de filmare. Cei doi artiști vor juca impreuna in pelicula ”Marry Me”, o comedie romantica a carei actiune se petrece la New York. Jennifer Lopez, in varsta de 50 de ani, și Maluma, de doar 25…

- Cantaretul R&B R. Kelly pledeaza nevinovat in cazul de trafic de persoane si inselaciune care va fi judecat la New York, iar la audierea preliminara de miercuri magistratul a refuzat eliberarea lui pe cautiune, scrie Variety, potrivit news.ro.Avocatul lui a depus luni o cerere in care…

- Actorul Robert De Niro și-a aratat disprețul pentru Donald Trump și cu ocazia premierei peliculei ”The Irishman” la New York: ”Sper ca o sa fie pus sub acuzare, trebuie sa se mearga pana la capat”, a spus actorul citat de platforma Variety, conform Mediafax.”E așa un golan” (low life), a spus…