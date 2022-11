Stiri pe aceeasi tema

- Primarii municipiilor reședința de județ pot avea acces la informații de securitate naționala. Lege adoptata de Parlament Primarii municipiilor reședința de județ, dar și cei de sector vor avea acces la informatii din domeniul securitatii nationale. Legea in acest sens a fost adoptata luni la Senat,…

- ANUNȚ DE PRESA Data: 24 octombrie 2022 Lansare proiect „Construire locuințe sociale (30 de apartamente)”Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Nationala feminina de rugby a Frantei a acces in sferturile de finala ale Cupei Mondiale dupa ce a invins cu un categoric 44-0 reprezentativa similara a Fidji, sambata, pe Northland Events Centre din Whangarei (Noua Zeelanda), intr-un meci din Grupa C a turneului final, potrivit Agerpres.Cu 11 puncte,…

- Presedintele Iohannis a pledat si pentru consolidarea mecanismelor de rezilienta pentru a raspunde amenintarilor hibride din partea Federatiei Ruse, subliniind ca reducerea dependentelor, securitatea cibernetica si protectia infrastructurii critice trebuie sa ramana prioritare.„Pentru o intelegere comuna…

- Dupa doi ani de activitate exclusiv online, cea mai importanta conferinta anuala de hacking si securitate cibernetica din Europa Centrala si de Est revine și in format fizic la București, intre 10-11 noiembrie 2022, cu scopul de a reuni comunitatea de experți infosec din regiune. In ultimii ani, companiile…

- Transformarea digitala domina agenda companiilor, organizațiilor și consumatorilor din intreaga lume in ultimii ani. Insa, odata cu digitalizarea și dezvoltarea muncii la distanța și a modelului hibrid, au aparut noi provocari in sfera de securitate cibernetica. Ultimul raport Microsoft Digital Defense…

- Una din cinci organizatii a ajuns in pragul insolventei dupa un atac cibernetic, iar aproape jumatate au raportat o bresa de securitate in ultimele 12 luni, in crestere fata de o pondere de 43%, in 2021, releva datele centralizate intr-un raport publicat de asiguratorul global Hiscox, citat de blogul…