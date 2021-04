Stiri pe aceeasi tema

- Amber, compania dezvoltatoare de jocuri video cu capital 100% romanesc, a depașit in 2020 pentru prima data pragul de 20 de milioane de dolari, realizand o cifra de afaceri de 20,8 milioane de dolari (85 milioane de lei). Suma reprezinta o creștere de 58% fața de cifra obținuta in 2019. Creșterea susținuta…

- Compania de plați Stripe a anunțat la sfârșitul saptamânii trecute ca o noua runda de finanțare a evaluat-o la 95 de miliarde de dolari, peste compania aerospațiala SpaceX a lui Elon Musk și peste aplicația de livrari Instacard, relateaza Business Insider.Stripe a strâns 600…

- ​Dupa un 2020 excelent, în care business-ul a crescut de peste patru ori, aplicația de videoconferințe Zoom așteapta ca în anul fiscal curent afacerile sa creasca cel puțin cu 40%, spun cei de la companie. Chiar daca unii se vor întoarce la birou, mulți vor continua sa lucreze și de…

- Lime revine la origini și anunța ca va investi 50 de milioane de dolari in divizia sa de biciclete electrice, dorind sa dubleze numarul de orașe in care acestea pot fi gasite, dar și sa introduca un nou model de bicicleta electrica. Compania americana se numea inițial LimeBike, și se ocupa cu inchirierea…

- In total, vanzarile de PC-uri in 2020 au crescut cu 17 %, pana la 458,2 milioane de unitați. Potrivit acestor date, se remarca creșterea vanzarii Chromebook-urilor, cu un total de 30,7 milioane de unitați vandute in 2020, cu 287% mai mult decat in ​​al patrulea trimestru al anului 2019, datorita cererii…

- UiPath a facut o noua runda de finanțare in valoare de 750 milioane dolari și a ajuns la o evaluare totala de 35 miliarde dolari. Urmatorul pas este listarea la bursa de valori din SUA, pe piața NASDAQ, dar nu se așteapta o listare mai devreme de 2022. Compania cu activitați pe segmentul RPA (Robot…

- Catalin Drula, ministrul Transporturilor, anunta ca a trimis Corpul de Control la Metrorex, pentru a a investiga renegocierea contractului colectiv de munca din septembrie 2020, care a dus la o crestere a salariilor cu 18%, iar compania a cerut o subventie de la bugetul de stat de peste un miliard de…

- Statele Unite au inregistrat in decembrie un deficit bugetar de 144 de miliarde de dolari, un record pentru ultima luna a anului, fata de 13 miliarde de dolari in aceeasi perioada a anului 2019, din cauza cheltuielilor mari legate de ajutoarele acordate in timpul pandemiei de coronavirus, potrivit datelor…