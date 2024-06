Securitatea energetică, o problemă europeană cu soluții de la Marea Neagră In cadrul emisiunii „Noua economie”, moderata de Adrian Maniuțiu au fost invitați George Scutaru, Președinte New Strategy Center, Radu Tudor, Jurnalist Antena 3 CNN și invitatul permanent, Daniel Apostol, Directorul General al Federației Patronale Petrol și Gaze . Tema discuției a fost miza globala a securitații la Marea Neagra. Invitații au evaluat cat este de pregatita Romania sa ofere securitate militara proiectului Neptun Deep și au analizat cat de mult conteaza statutul Romaniei de membru NATO. SCUTARU: „Statul roman are o miza extraordinara in a apara Neptun Deep. Daca, prin absurd, s-ar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

