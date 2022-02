Securitatea datelor pentru conformarea la GDPR. Proceduri și politici de securitate IT Un capitol important in procesul de conformare la GDPR il reprezinta masurile tehnice care trebuie aplicate atat in vederea securitații datelor cat și pentru conformarea diferitelor forme de prelucrare la cerințele Regulamentului General privind Protecția Datelor. De cele mai multe ori, punerea in practica a acestor masuri cade in sarcina departamentului IT, care face parte integranta din echipa responsabila cu implementarea GDPR. Pentru a veni in spijinul acestor eforturi, GDPR Complet a pregatit un set de recomandari cu privire la principalele amenințari la securitatea datelor, modul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, comandantul IPJ Buzau, comisarul șef Laurențiu Pantazi, a prezentat bilanțul pe anul 2021. Biroul de Presa a transmis, astazi, principalele repere din activitatea polițiștilor buzoieni: „In anul 2021, activitațile polițiștilor buzoieni au fost concentrate pe creșterea gradului de siguranța a…

- In 27 ianuarie, Comisia Europeana și rețeaua autoritaților naționale de protecție a consumatorilor (CPC) au transmis companiei care deține WhatsApp o scrisoare, solicitandu-i sa clarifice modificarile pe care le-a efectuat in 2021 privind condițiile sale de utilizare și politica sa de confidențialitate…

- Comisia Europeana și rețeaua autoritaților naționale de protecție a consumatorilor (CPC) au transmis companiei care deține WhatsApp o scrisoare, solicitandu-i sa clarifice modificarile pe care le-a efectuat in 2021 privind condițiile sale de utilizare și politica sa de confidențialitate și sa asigure…

- Huawei Romania Global Service Center a primit doua certificari la nivel global privind securitatea cibernetica și protecția datelor personale – SOC 2 și ISO 27701, demonstrand inca o data ca securitatea rețelei Huawei este de clasa mondiala. Securitatea cibernetica este o parte integranta a platformei…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) atrage atentia utilizatorilor care au cont pe portalul www.erovinieta.ro ca au fost identificate atacuri de tip phishing, prin care acestia sunt informati ca urmeaza sa le expire parola aferenta contului si le este solicitata confirmarea…

- Șeful DNA, Crin Nicu Bologa, susține ca instituția pe care o conduce are un deficit de personal destul de mare. „Aici avem o mare problema. De exemplu in luna septembrie aveam schema de personal ocupata la procurori in proporție de 69%. Am reușit sa mai aducem 17 procurori. In prezent avem…

- De Ziua Bucovinei, mesajul trebuie sa fie unul de unitate - a transmis duminica premierul Nicolae Ciuca, afirmand ca frumusetea aparte a acestei zone, traditiile inca vii, valorile culturale si toata incarcatura istorica a acestor locuri ''ne incanta sufletul, fac parte din

- Premierul Nicolae Ciuca afirma, in mesajul de Ziua Bucovinei, la 103 ani de la unirea Bucovinei cu Regatul Romaniei, ca perseverenta oamenilor de cultura si a celor politici din acea perioada, sustinuti si de vointa populara, reprezinta un exemplu din care considera ca avem de invatat si astazi. Seful…