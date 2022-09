Stiri pe aceeasi tema

- Transformarea digitala domina agenda companiilor, organizațiilor și consumatorilor din intreaga lume in ultimii ani. Insa, odata cu digitalizarea și dezvoltarea muncii la distanța și a modelului hibrid, au aparut noi provocari in sfera de securitate cibernetica. Ultimul raport Microsoft Digital Defense…

- O veste grea a indurerat lumea artistica din Romania: marea actrița Valeria Seciu a parasit, marți, lumea celor vii. Implinise 83 de ani la inceputul lunii august. Trista veste, ca Valeria Seciu s-a stins din viața, a fost anunțata de Uniunea Teatrala din Romania – UNITER, prin intermediul unui scurt…

- Eugen Teodorovici și Cristian Terheș au reacționat marți seara, la Romania TV , dupa ce George Simion i-a vehiculat ca posibil candidați pentru alegerile prezidențiale din 2024. Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor din partea PSD, este gata sa intre in cursa electorala, dar inainte, in competiția…

- Una din cinci organizatii a ajuns in pragul insolventei dupa un atac cibernetic, iar aproape jumatate au raportat o bresa de securitate in ultimele 12 luni, in crestere fata de o pondere de 43%, in 2021, releva datele centralizate intr-un raport publicat de asiguratorul global Hiscox, citat de blogul…

- ANAF atenționeaza asupra unor noi mesaje false emise in numele instituției, la nici o luna de la precedentele emailuri ale unor infractori cibernetici. La sesizarea unor contribuabili, ANAF atenționeaza asupra mesajelor false prin care contribuabilii sunt anunțați ca au de platit ”impozite catre sistemul…

- In jur de 60.000 de turisti sunt pe Litoral in acest weekend, nu cati si-ar dori operatorii din HoReCa, iar in destinatiile romanesti se resimte dorinta extrema a romanilor de a trece liber orice granite, sustine Corina Martin, secretar general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii…

- 95,2% dintr-un eșantion de 614 adolescenți din Romania, cu varste cuprinse intre 15 și 18 de ani, atat din mediul urban, cat și din mediul rural Proiectul de educație de mediu „Verde-n fața”, organizat de Asociația MaiMultVerde in parteneriat cu Asociația Bloc Zero se incheie cu lansarea raportului…

- Una dintre cele mai mari artiste din Romania, Delia Matache, a aflat ca va avea o fetița, iar reacția ei este memorabila. Intrebata de atatea ori cand va deveni mama, jurata de la „iUmor” și-a uimit fanii intr-un story postat pe Instagram, noteaza click.ro. Dupa ce Delia a schimbat prefixul și a atins…