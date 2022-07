Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Guvernului au discutat despre securitatea cibernetica din Republica Moldova in contextul proiectului “Moldova Cybersecurity Rapid Assistance”, ce va spori reziliența cibernetica la nivel național, va oferi un model de guvernanța in domeniul securitații cibernetice și va amplifica cooperarea…

- Securitatea lanțului de aprovizionare reprezinta esența activitații oricarui responsabil cu securitatea. Riscul de securitate cibernetica la care este expusa o organizația depinde de ce și cine are acces la aceasta, mai ales in contextul in care lanțul de furnizori are complexitatea unui fractal – furnizorii…

- Capacitațile de raspuns la incidente informatice trebuie evaluate la intervale periodice , cu atat mai mult in momentele cu risc crescut. Acest lucru este recomandat pentru orice companie, indiferent de dimensiune, resurse sau grad de dezvoltare. IMM-urile sunt predispuse a deveni ținte pentru infractorii…

- 2021 a fost anul in care criminalitatea cibernetica a devenit preocuparea dominanta la nivel mondial pentru liderii de afaceri și directori executivi, pe fondul unui val de phishing, ransomware și atacuri DDOS care au cauzat daune in valoare de sute de milioane, daca nu de miliarde de dolari in intreaga…

- ”70% dintre IMM-uri cred ca amenintarile cibernetice devin din ce in ce mai mult un risc de afaceri. Este rezultatul unei cercetari realizate de Microsoft in Statele Unite, in aprilie 2022, la nivelul a 150 de intreprinderi mici si mijlocii. Studiul arata ca 1 din 4 intreprinderi mici si mijlocii a…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, despre situația de securitate din regiune și implicațiile conflictului din Ucraina asupra Republicii Moldova și la nivel regional.

- Specialistii in securitate cibernetica din cadrul STS au blocat, in acest weekend, mii de atacuri cibernetice care au vizat cele mai importante institutii publice din Romania. Ca urmare a solicitarilor de presa in contextul evenimentelor de securitate cibernetica din ultimele zile, Biroul de presa al…