Securitatea alimentară mondială se află la răscruce India, cel mai mare exportator de orez, a anunțat ca va interzice unele livrari. Este un efort al celei mai populate națiuni din lume de a controla prețurile interne inainte de un an electoral important – dar a lasat un gol imens de aproximativ 10 milioane de tone de cereale de care consumatorii au nevoie, […] The post Securitatea alimentara mondiala se afla la rascruce first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

