Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat marti Iranul ca desfasoara 'arme foarte periculoase' in Siria in cadrul unei campanii de amenintare a Israelului, transmite Reuters. Iranul ''pledeaza in mod deschis, zilnic, pentru distrugerea, pentru eliminarea Israelului…

- O baza aeriana situata in provincia Homs, in centrul Siriei, a fost vizata la 9 aprilie de un raid pe care regimul de la Damasc si aliatii sai rus si iranian l-au atribuit Israelului. Cel putin 14 combatanti proregim, intre care iranieni, au fost ucisi in acel bombardament, potrivit Observatorului…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul…

- Premierul britanic Theresa May ar putea astazi acuza oficial Rusia de tentativa de asasinare a fostului ofiter GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia, scrie The Times, citand surse guvernamentale. Potrivit publicației, anunțul ar putea fi facut luni, 12 martie, dupa ședința Consiliului Național de…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a adus in cadrul conferintei de securitate de la Munchen o bucata de drona daramata de armata israeliana, acuzand astfel Iranul ca a incalcat spatiul aerian al Israelului.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. 'Nu testati determinarea Israelului!',…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. "Nu testati determinarea Israelului!",…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…