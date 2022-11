Secunda și dosarul pentru bani de la Fondul de Mediu. Primăriile vor face aproape 900 de kilometri de piste pentru biciclete Programul de realizare a pistelor pentru biciclete cu bani de la Fondul de Mediu s-a bucurat de un succes uriaș, in condițiile in care, in primele doua minute de la deschiderea inscrierilor in aplicația informatica fondurile alocate (500 milioane lei) au fost solicitate integral de un numar de 108 unitati administrativ-teritoriale din 30 de judete. Proiectele […] The post Secunda și dosarul pentru bani de la Fondul de Mediu. Primariile vor face aproape 900 de kilometri de piste pentru biciclete appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de proporții a izbucnit la un centru de colectare și reciclare a deșeurilor in Chitila, Ilfov, vineri, 4 noiembrie. Potrivit reprezentantilor Garzii de Mediu, acolo erau depozitate 35-40 de tone carcase de frigidere, fara motor, fara freon, de la care arde spuma izolatoare. Purtatorul de…

- Fostul premier Victor Ponta a anunțat ca procurorii au clasat cauza „Ponta-Blair”, deschisa de fostul procuror de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu, zis „Portocala”. „6 ani de umilințe și minciuni”, a scris Victor Ponta pe Facebook. Actualul lider al Pro Romania a anunțat pe Facebook ca procurorii…

- Fostul deputat Sebastian Ghița, a fost trimis in judecata, in absența, de catre procurorii anti-corupție. Acesta este inculpat in dosarul „Taxa pentru obtinerea de contracte IT”. Procurorii DNA il acuza pe Sebastian Ghița de trafic de influența și instigare la fals in inscrisuri. In rechizitoriu se…

- Compania olandeza Damen a pierdut definitiv procesul cu Ministerul Apararii Naționale (MApN) in dosarul ce viza achiziția de corvete. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) a fost luata, miercuri, in ziua vizitei oficiale in Romania a premierului olandez Mark Rutte și la doar o zi distanța…

- Garda de Mediu a amendat rafinaria Petrotel Lukoil din Ploiesti cu 100.000 de lei, in urma unui control care a stabilit ca unitatea nu respecta conditiile privind monitorizarea surselor de emisie. Conform inspectorilor de mediu, nivelul hidrogenului sulfurat eliberat in aer a fost de aproape 15 ori…

- Ucraina a recucerit aproximativ 3.000 de kilometri de teritoriu in timpul contraofensivei din septembrie, a anuntat comandantul armatei ucrainene, spunand ca trupele sale au ajuns la 50 de kilometri de granița cu Rusia in regiunea Harkov. Presedintele Volodimir Zelenski a spus ca armata rusa face o…

- Vladimir Putin a depus joi, 1 septembrie, un buchet de trandafiri roșii la sicriul lui Mihai Gorbaciov. Administrația de la Kremlin a anunțat ca președintele rus nu va participa la funeraliile fostului șe al statului, deoarece nu ii permite „programul foarte incarcat”. Agenția de știri NEXTA a publicat…

- Mașinile mai vechi de 15 ani vor putea fi casate din luna septembrie, prin Programul privind cazarea vehiculelor uzate, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Proprietarii mașinilor ar urma sa primeasca 3.000 de lei, fara sa fie condiționați sa cumpere un vehicul nou. Jumatate din suma…