- Dezvoltatorii Belvedere Residence din nordul Bucureștiului, una dintre cele mai dinamice zone rezidențiale premium, au vandut unui investitor privat galeria comerciala de la parterul cladirilor rezidențiale din cadrul ansamblului, in cea mai mare tranzacție cu spații de retail stradal inregistrata in…

- Cifrele facute publice recent de conducerea Direcției de Statistica Maramureș ne arata cum stau de fapt lucrurile la nivel de județ. Spre exemplu, avem 55 de persoane tinere și varstnice la 100 de persoane adulte. Intre cele doua recensaminte ale populației, cel mai mare numar de locuitori a fost caștigat…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogealdquo; al judetului Constanta informeaza populatia ca, in cursul zilei de luni, 20 martie 2023, va avea loc un amplu exercitiu la un operator privat din zona de sud a municipiului Constanta, ce va implica alocarea mai multor echipaje si a tehnicii aferente,…

- Peste 50.000 de persoane, potrivit cifrelor furnizate de poliție, au manifestat miercuri din nou in Grecia, la șapte zile de la catastrofa feroviara intervenita pe linia ce leaga Atena de Salonic, soldata cu 57 morți și sute de raniți. Starea deplorabila a transportului pe calea ferata in Grecia este,…

- Mai mult de jumatate din populația adulta a Romaniei este supraponderala sau obeza. Este o statistica ingrijoratoare, asupra careia doctorii atrag atenția. Numarul celor care tind spre kilograme in plus este in creștere din cauza alimentației nesanatoase și a unui stil de viața sedentar. Liliana Curea:…

- Un schimb de focuri de arma, inregistrat in Parcul Monterey din California, s-a soldat, zilele trecute, cu 11 morți. La doar 48 de ore, un barbat inarmat a deschis focul in Half Moon Bay, omorand cel puțin șapte persoane. In ultima perioada, in SUA au fost inregistrate alte patru atacuri armate in masa,…