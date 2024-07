Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 4 iulie vor intra in vigoare taxe vamale noi pentru mașinile electrice produse in China și vandute in Uniunea Europeana. Aceasta decizie care are ca scop sa descurajeze producatorii chinezi in Europa prin creșterea artificiala a prețurilor de achiziție a fost contestata atat de producatorii…

- China ar putea impune masuri provizorii antidumping la importurile de carne de porc din Uniunea Europeana, ca parte a investigatiei de un an lansata luni, a informat Ministerul Comertului, transmite joi Reuters.

- Producatorii de automobile chinezi au indemnat Beijingul sa majoreze tarifele importurilor de masini europene pe benzina, ca retorsiune pentru restrictiile impuse de Bruxelles importurilor de vehicule electrice produse in China, a relatat ziarul de stat Global Times, citat de Reuters, relateaza News.ro.

- Volvo cars a inceput sa mute producția de vehicule electrice fabricate din China in Belgia. Compania se așteapta ca Uniunea Europeana sa mearga mai departe cu o masura drastica impotriva importurilor subvenționate de Beijing, a raportat sambata Times, potrivit Reuters. Volvo, care este deținuta majoritar…

- Grupul auto suedez Volvo Cars a inceput sa mute in Belgia productia vehiculelor electrice (EV) fabricate in China, pe fondul asteptarilor ca Uniunea Europeana va merge inainte cu masurile contra importurilor subventionate de Beijing, a anuntat publicatia britanica The Times, citata de Reuters și Agerpres.

- Comisia Europeana a lansat o investigatie privind produsele laminate plate din fier sau din otel ori acoperite cu tabla provenite din China, pentru a evalua daca importurile in Uniunea Europeana sunt vandute la preturi excesiv de scazute, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Presa de stat chineza a relatat ca Musk s-a intalnit cu premierul Li Qiang la Beijing, timp in care Li i-a spus lui Musk ca dezvoltarea Tesla in China ar putea fi privita ca un exemplu de succes al cooperarii economice si comerciale dintre SUA si China. „Onorat sa ne intalnim cu premierul Li Qiang.…

- Volkswagen vrea sa evite stabilirea unor obiective ”utopice” pentru cota sa de piata in China, a declarat vineri CEO-ul sau pentru ziarul german FAZ, adaugand ca orice peste 10% este ”foarte respectabil”, avand in vedere concurenta intensa, transmite Reuters.