Sectorul economic cel mai puțin afectat de pandemie Piața materialelor de construcții din Romania a crescut, in medie, in ultimii ani, cu aproximativ 9% pe an, pana la o valoare de circa 4 miliarde euro, atinsa in 2019, conform unui studiu de specialitate realizat de compania de consultanța Roland Berger. Mai exact, impactul pandemiei de coronavirus asupra sectorului materialelor de construcții a fost mai redus decat in majoritatea celorlalte domenii ale economiei cu o evolutie similara sau in usoara scadere in trimestrul II din 2020, fata de aceeasi perioada a anului 2019 (minus 5%-10%, in functie de segmentul de piata). Conform sursei citate,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

