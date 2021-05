Sectorul e-commerce din România a crescut cu 30% în 2020; estimările pentru 2021 arată o majorare de 20-30%(analiză) Sectorul de e-commerce din Romania a crescut cu 30%, anul trecut fata de 2019, iar pentru anul 2021 se preconizeaza o crestere intre 20% si 30%, reiese dintr-o analiza de piata realizata de o companie specializata in solutii de comert integrat. Conform VTEX, prin comparatie, vanzarile traditionale cu amanuntul au scazut, iar retailerii offline au inteles ca online-ul a devenit o necesitate pentru a securiza un comert modern functional. Astfel, concepte precum omnichannel, multichannel, marketplace, mobile shopping, social shopping sunt noile puncte de interes pe harta retailului romanesc, toate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

