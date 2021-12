Stiri pe aceeasi tema

- Aplicarea unui regim de impozitare asemenea celui practicat in domeniul constructiilor pentru salariatii din sectorul morarit, panificatie si produse fainoase a fost una dintre masurile prezentate joi ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, de catre reprezentatii din industrie, avand in vedere…

- Premierul Nicolae Ciuca afirma ca reprezentanții cultelor religioase din Romania i-au cerut ca proiectul de lege privind obligativitatea certificatului de vaccinare sa cuprinda o excepție pentru credincioșii de la slujbe. Șeful Guvernului a avut, joi, o intalnire cu reprezentanții cultelor religioase,…

- Programul “Tomata” va fi reluat, in 2022, așa cum a fost gandit inițial de fostul ministru Petre Daea, anunța noua conducere de la Ministerul Agriculturii, dupa ce fusese extins de cabinetul lui Adrian Oros la mai multe legume, in 2021. Intre timp, importurile s-au majorat cu circa 15%, in primele opt…

- Sectorul de morarit si panificatie este cel mai lovit dintre toate industriile alimentare din Romania, pentru ca avem la ora actuala un pret dublu la materia prima, pe langa toate scumpirile la energie, gaze si combustibili, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele Patronatului Roman din Industria…

- Sectorul de morarit si panificatie este cel mai lovit dintre toate industriile alimentare din Romania, pentru ca avem la ora actuala un pret dublu la materia prima, pe langa toate scumpirile la energie, gaze si combustibili, a declarat Aurel Popescu, presedintele Rompan.

- Guvernul ar putea adopta luni, 4 octombrie, compensarea facturilor la energie și gaze și majorarea salariului minim pentru 2022 prin ordonanța de urgența, in contextul in care marți are loc votul pentru moțiunea de cenzura impotriva Cabinetului Cițu.Autoritațile au promis reducerea facturilor, dupa…