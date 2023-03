Stiri pe aceeasi tema

- DRDP Timișoara anunța ca din 1 aprilie, pe sectorul de drum național DN 57, blocat de bolovani in urma cu mai bine de doua luni, se va putea circula cu o serie de restricții. Astfel, mașinile vor putea trece pe o perioada de zece minute la un interval de 30 de minute (in care se […] Articolul Sectorul…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara a anunțat ca pentru executarea lucrarilor de consolidare la podul peste paraul Bega Veche, pe drumul național spre Orțișoara, dupa intersecția șoselei cu drumul județean spre Sanandrei, s-a montat temporar un semafor.

- Joi seara, Sala “Dinamo” din București a gazduit partida dintre Dinamo și CS Minaur, joc din cadrul etapei a 21-a din Liga Zimbrilor. Minaur a pierdut la scor, 38-22, avand numeroase absențe. Am plecat spre București fara Calin Cabuț, Stefan Vujic, Tomas Cip. Apoi, Erik Pop s-a accidentat chiar in minutul…

- Pe tronsoanele de drumuri nationale si judetene care traverseaza Muntii Gutai si Rodnei traficul rutier decurge in conditii de iarna, iar stratul de zapada cazut in Muntii Rodnei a ajuns la 90 cm, a informat, joi, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures, Dan Buca. „A plouat slab in zonele de deal si…

- Traficul este blocat joi dimineața pe DN6, in județul Mehedinți, din cauza unui accident in care au fost implicate doua TIR-uri. Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Orșova, in zona localitații Ilovița, județul Mehedinți, la ieșire din tunelul Bahna. In…

- INFOTRAFIC: Se circula in condiții de iarna in mai multe zone din țara. Restricții pe mai multe drumuri Autoritațile anunța ca luni, 27 februarie, traficul se desfașoara in condiții de iarna pe mai multe drumuri din țara. In mai multe județe se intervine pentru indepartarea unor copaci cazuți pe șosea.…

- Vin trenurile electrice din contractul de 600 de milioane de euro care deservesc transportul din Cluj spre București, Timișoara și Iași.Primul tren dintre zecile fabricate de Alstom in Polonia ce ar urma sa deserveasca o serie de destinații pe calea ferata, intre care și cateva din Cluj, urmeaza sa…

- Situația traficului, pe unele drumuri din țara se circula in condiții de iarna, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca sunt precipitații sub forma de ninsoare slaba in zona de sud a județului Hunedoara (Valea Jiului), insa nu sunt restricții de trafic și nici evenimente…