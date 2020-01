Stiri pe aceeasi tema

- Epidemia de pneumonie virala din China a facut un mort la Shanghai, a anuntat duminica guvernul local, fiind prima victima a coronavirusului în metropola financiara a tarii, relateaza AFP. Victima este un barbat în vârsta de 88 de ani care avea probleme de sanatate,…

- Epidemia de pneumonie virala care a ucis 41 de persoane se accelereaza si pune China 'intr-o situatie grava, a recunoscut presedintele Xi Jinping, care a facut apel la consolidarea autoritatii...

- Sectorul turistic din China incepe sa resimta impactul extinderii epidemiei cu coronavirus, in condițiile in care peste 400 de milioane de chinezi sunt așteptați sa calatoreasca pentru Anul Nou Lunar, care incepe vineri, relateaza BBC, potrivit Mediafax.De obicei perioada este cea mai aglomerata…

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala coronavirus .Comisia nationala de sanatate a R.P. Chineza a raportat, la…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru China, in contextul in care in localitatea Wuhan exista un focar de pneumonie virala (coronavirus). Astfel, cetatenii romani sunt sfatuiti sa evite deplasarea in provincia Hubei.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Populara Chineza ca, in provincia Hubei, localitatea Wuhan, exista un focar de pneumonie virala (coronavirus) si recomanda, temporar, evitarea deplasarilor in zona. Potrivit…

- China a anuntat luni un al treilea mort si aproape 140 de noi cazuri de infectare cu un virus misterios, analog SARS, alimentand ingrijorarile cu doar cateva zile inainte de sarbatorirea Noului An chinezesc,...