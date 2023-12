Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii, grefierii, angajați din Sanatate, Cultura, de la Institutul Național de Statistica, de la Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura au ajuns la capatul rabdarilor și promit sa stea in strada pana cand Guvernul le va face auzite vocile. Angajații cauta sa rezolve problema salariilor…

- Functionarii Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura, membri ai Federatiei Nationale a Sindicatelor APIA, anunta continuarea protestelor prin greva japoneza intre orele 10 si 11 in fiecare zi.Functionarii sunt nemultumiti din cauza faptului ca, desi considera ca sunt foarte performanti, avand…

- Legea Bugetului va trece in Guvern saptamana asta, iar saptamana viitoare ajunge in Parlament Sursa articolului: Bugetul pe 2024 intra in linie dreapta. Ciolacu anunța majorari in sectorul bugetar și bani mai mulți pentru unele ministere Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- ​Premierul Marcel Ciolacu anunța ca bugetul pentru anul viitor va trece in aceasta saptamana de Guvern, susținand ca pana de Craciun va fi votat in Parlament. Șeful Guvernului a precizat, luni, ca „va fi o majorare de 5% la tot sistemul bugetar, mai puțin la demnitari”, iar unele ministere vor avea…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a declarat joi, despre deficitul bugetar, ca deocamdata toate mecanismele pe care le avem in vigoare ne dau aceasta speranta ca nu deviem masiv de la tinta de deficit bugetar pe care o avem asumata prin programul de convergenta. El a mai spus ca nu crede ca ne putem…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, daca angajatii CFR isi vor primi tichetele de masa pentru ultimele doua luni ale anului. “S-a dat acea ordonanta prin care noi am putut sau se incearca sa se tina anumite cheltuieli intr-o anumita marja, astfel incat sa ne inscriem in…

- Angajatii de la Casele de Pensii Judetene, institutii aflate in subordinea Ministerului Muncii, au organizat astazi proteste spontane in intreaga tara. Acestia au solicitat cresterea salariilor si au invocat faptul ca o majorare a fost aprobata de Guvern doar pentru colegii din Ministerul Finantelor.…

- Doar angajații din sectorul bugetar ale caror venituri salariale sunt mai mici de 14.000 lei brut vor mai beneficia de vochere de vacanțe incepand de anul viitor. Voucherele de vacanta vor fi acordate numai pentru angajatii din sectorul bugetar ale caror venituri salariale sunt mai mici de 14.000 lei…