Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat, marți, Erasmus+, ediția pe 2021-2027 al a principalului program european pentru educație și tineret. Potrivit unui comunicat al instituției , acesta, despre care structurile europene apreciaza ca și-a demonstrat capacitatea de a intari identitatea europeana, va avea…

- Președintele Uniunii Armenilor din Romania, fostul deputat Varujan Vosganian, vorbește, intr-o postare pe Facebook, despre costurile pandemiei in Romania și daca nota de plata a romanilor a meritat. "A meritat nota de plata anti-covid de 120 miliarde de lei? In perioada pandemiei au…

- Pandemia noului coronavirus SARS-CoV-2 a adus incasari record pentru toți cei implicați in acest tip de activitate. Chiar daca economia a fost zguduita puternic de pandemie, acest tip de activitate economica a inregistrat creșteri semnificative și poate reprezenta un punct de plecare pentru toți…

- Anul trecut, pentru prima oara, serviciile de streaming video au depasit, la nivel global, 1 miliard de abonati. Un raport oficial MPAA (Motion Picture Association) arata ca, in 2020, numarul abonamentelor pe care serviciile de streaming video le insumeaza a ajuns la 1,1 miliarde, potrivit News.ro.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 12 martie 2021, urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul apararii naționale (PL-x 522/08.09.2020);Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența…

- Acest plan, menit sa evite falimente care ar prejudicia o relansare a economiei, prevede ajutoare directe - nerambursabile - in valoare de sapte miliarde de euro, a anuntat in fata presei, in urma unei sedinte extraordinare de Guvern, ministrul spaniol al Economiei Nadia Calvino

- Italia, a treia economie a zonei euro, intentioneaza sa lanseze luna aceasta un fond in valoare de pana la 40 de miliarde de euro, pentru a ajuta companiile afectate de pandemia de coronavirus (COVID-19) sa-si majoreze capitalul si sa-si intareasca bilantul, au declarat pentru Reuters surse care…

- Global Risks Report, publicat de World Economic Forum, a avertizat omenirea, in ultimii 15 ani, cu privire la amenințarile unei pandemii. In anul 2020 am simțit ce inseamna ignorarea riscurilor pe termen lung și lipsa pregatirilor pentru acest tip de pericole. Efectele COVID-19 nu inseamna doar pierderea…