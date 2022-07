Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul bancar din Romania a inregistrat un profit net de 2 mld. lei in primele trei luni din 2022, cu 4% mai mult fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce cota de piata cumulata a bancilor care inregistreaza rezultate financiare negative este sub 1%, conform unui raport BNR. Fii…

- „Profit” romanesc: Statul exporta gaze naturale cu preț de vara și il cumpara cu prețul de iarna „Profit” romanesc: Statul exporta gaze naturale cu preț de vara și il cumpara cu prețul de iarna In anul 2021, Romania a exportat gaze naturale in valoare de 250 de milioane de euro, suma de peste 15 ori…

- Romania risca sa piarda 2,9 miliarde de euro, doar din proiectele europene in finanțare, din cauza consecințelor falimentului City Insurance. Companiile de construcții s-au trezit ca nu mai au polițe de asigurare obligatorii pentru proiectele publice, astfel ca risca rezilierea contractelor. Deși Guvernul…

- Poliția de Frontiera a transmis ca in cursul zilei de duminica s-a inregistrat o ușoara scadere a numarului de ucraineni care s-au refugiat in Romania prin vama Siret. Astfel, pe sensul de intrare in Punctul de Trecere al Frontierei Siret s-au inregistrat 3.106 persoane, din care 2.610 au fost cetațeni…

- Fost director comercial adjunct al Loteriei Naționale din Ucraina, Anastasia Kulakova s-a refugiat in Romania cu cei doi copii ai ei. De la mijlocul lui aprilie lucreaza la Poșta Romana, iar in paralel face voluntariat la Romexpo și la un bazin de inot din Sectorul 1, unde ajuta cu traducerea pentru…

- Orange pregateste extinderea serviciilor bancare furnizate prin Orange Bank inclusiv in Romania, conform Profit.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Cu o pensie de general de 18.000 de lei pe luna și un salariu net de premier de 14.000 de lei, premierul Nicolae Ciuca a primit o veste buna in Saptamana mare. Colegii din parlament s-au gandit ca nu i-ar strica o marire de 15%. Ca doar duce și PNNR-ul in spate, nu doar țara. Incerc sa-mi amintesc argumentele…

- ”Autonom Services SA, cea mai extinsa retea de mobilitate din Romania, anunta venituri consolidate de 394,3 milioane de lei, o crestere cu 16% fata de anul 2019, unul de referinta pentru Autonom, pre-pandemie si un profit net de 22,5 milioane lei, in crestere cu 28% comparativ cu 2019. Pe parcursul…