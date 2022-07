Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul bancar din Romania a ramas profitabil in contextul crizei pandemice, inregistrand un rezultat financiar net semnificativ de 8,3 miliarde de lei in anul 2021, pe seama reducerii cheltuielilor nete cu ajustarile pentru pierderi asteptate din creditare, precum si a evolutiei ascendente a profitului…

- Sectorul bancar din Romania a inregistrat un profit net de 2 mld. lei in primele trei luni din 2022, cu 4% mai mult fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce cota de piata cumulata a bancilor care inregistreaza rezultate financiare negative es

- Criza financiara prin care trece Romania, i-a facut pe cei aflați la conducere sa ia masuri. Astfel, dupa ce romanii cu venituri mici au primit tichete sociale de 250 de lei și un ajutor de suplimentare a pensiei egal cu 700 de lei, oficialitațile s-au gandit ca ar putea fi adoptata o lege prin care…

Procesul de redeschidere a minelor de magneziu si grafit ar putea incepe in 2023, cu anumite conditionari privind calitatea in ceea ce priveste minele de grafit, a anuntat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru, informeaza Agepres.

- Cresterea ratei anuale a inflatiei la niveluri care nu au mai fost inregistrate in majoritatea tarilor in ultimele decenii reprezinta un dus rece din perspectiva economica, mai ales ca aceasta criza inflationista vine in contextul crizei de sanatate si celei energetice care au afectat semnificativ economiile…

- Romania se afla in fața unei noi oportunitați, in contextul crizei actuale din Ucraina și a eforturilor tot mai mari pentru a se garanta siguranța alimentara a consumatorilor. Fermierii din Moldova se pregatesc pentru un an agricol intens, cu noi strategii de valorificare a producției locale. La finele…

- Noi masuri sociale pentru romani in contextul crizei energetice: Cand vor fi anunțate Noi masuri sociale pentru romani in contextul crizei energetice: Cand vor fi anunțate In sedinta de marti a coalitiei de guvernare a fost facuta o analiza asupra formei finale a pachetului de masuri economice si sociale…