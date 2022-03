Politia Locala Sector 6 demareaza verificari pentru sanctionarea soferilor care stationeaza neregulamentar, a anuntat, joi, primarul Ciprian Ciucu. “Pana voi reusi, daca voi reusi, sa conving Parlamentul sa dea o lege sau Guvernul sa dea o OUG prin care Politia Locala sa poata sa impuna legea in domeniul circulatiei rutiere, am initiat o mai stransa colaborare cu Brigada Rutiera si cu Politia Sectorului 6. Asa ca, incepand din seara aceasta, Politia Locala Sector 6, alaturi de colegii de la Brigada Rutiera, demareaza o ampla actiune in Sectorul 6, pentru asigurarea sigurantei pietonilor si fluentei…