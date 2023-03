Dumbrava Noua din sectorul cinci al Capitalei este una dintre zonele in care lucrarile de reabilitare termica sunt in plina desfașurare. Dupa anveloparea blocurilor, locatarii vor plati facturi mai mici la incalzire.„Programul de reabilitare inseamna anveloparea blocului, aplicarea unui termosistem atat incepand de la zona de terase, dar și fațadele laterale, subsol, schimbarea totala a tamplariei avand ca scop creșterea nivelului energetic”, a declarat Marius Lazarescu, manager de proiect companie de reabilitare a blocurilor.In total, in sectorul cinci, vor fi anvelopate o suta de blocuri. Investiția…