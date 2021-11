Sectorul 4 se digitalizează! Taxele și impozitele datorate bugetului local se vor putea plăti fără cozi la ghișee! Sunt vești importante pentru locuitorii sectorului 4 care vor sa dea uitarii cozile la ghișee, cand e vorba de platit taxe. De la 1 ianuarie 2022, sectorul 4 din Capitala intra in era digitalizarii și devine prima administrație locala din Romania care elimina definitiv statul la coada, nervii, aglomerația și timpul pierdut, anunța reprezentanții Primariei, […] The post Sectorul 4 se digitalizeaza! Taxele și impozitele datorate bugetului local se vor putea plati fara cozi la ghișee! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 ianuarie 2022, Sectorul 4 intra in era digitalizarii. Sectorul 4 al Municipiului București desființeaza total ghișeele și devine prima administrație locala din Romania care elimina definitiv statul la coada, nervii, aglomerația și timpul pierdut. Astfel, incepand de anul viitor, toate…

- Premierul interimar Florin Cațu susține ca economia romaneasca a “performat” bine, in acest an, datorita masurilor de susținere luate de Guvern in sprijinul antreprenorilor pentru a depași șocul din 2020 provocat de pandemia de COVD-19. El promite ca facturile vor fi platite la timp și nu vpr fi majorate…

- Pentru pasionații sporturilor cu motor, Cristiana Oprea e un nume cunoscut: ea e una dintre cele mai valoroase femei pilot de raliuri de la noi din țara. In spatele ei se ascunde o poveste emoționanta. In urma cu 6 ani, pe 30 octombrie, Romania a suferit una dintre cele mai mari tragedii din istoria…

- Lucrarea este o premiera naționala, spun autoritațile. In niciun oraș al țarii nu s-a mai construit pana acum o astfel de parcare sub un mare bulevard.Așa arata parcarea de peste 700 de locuri din sectorul 3 al Capitalei. Construita pe doua etaje, sub bulevardul Decebal, parcarea este o premiera pentru…

- Doar un pat ATI a ramas marți neocupat pentru persoanele infectate cu COVID și aflate in stare grava, in județul Bihor, in timp ce Grupul de Comunicare Strategica anunța ca numarul pacienților aflați la Terapie Intensiva a ajuns la un nou maxim – 1.867 -. Capitala nu mai are niciun loc liber. Conform…

- ”Primaria municipiului Galati informeaza ca, incepand de la 1 noiembrie 2021, va fi disponibila o noua modalitate de plata a taxelor si impozitelor, prin intermediul statiilor SelfPay, pentru a veni in sprijinul cetatenilor, pe langa metodele existente deja (online pe , ordin de plata sau direct la…

- In plin sezon rece, conducerea Universitații din București a decis sa taie vechile calorifere funcționale din caminul studențesc al Facultații de Drept, pentru a le inlocui, dar achiziția a fost blocata, iar studenții sunt nevoiți sa indure frigul. Imaginile surprinse de reporterii cotidianului național…

- In spitalele din Romania, duminica mai erau libere 175 din cele 1.024 de paturi la ATI COVID, in Capitala fiind disponibile 51 de paturi la terapie intensiva pentru pacienții infectați cu noul coronavirus, conform datelor transmise, luni, de autoritați. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, la…