- Școala Gimnaziala numarul 194 din sectorul 4 al Capitalei va trece in scenariul roșu de funcționare, cu participarea la cursuri exclusiv online, dupa ce in weekend doi elevi au fost confirmați cu COVID-19.

- Un preșcolar și un cadru didactic au fost confirmați, in weekend, cu Covid-19. Purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica Suceava, Gabriela Bancila, a declarat ca sambata, 3 octombrie, a fost confirmat pozitiv la coronavirus un preșcolar de la Gradinița cu Program Prelungit din Gura ...

- Școala Gimnaziala nr. 129 din sectorul 4 al Capitalei a fost trecuta in scenariul roșu, cu participarea exclusiv online la cursuri, dupa ce patru elevi au fost depistați cu Covid-19. La alte doua școli...

- Un profesor și o profesoara de la Colegiul de Arta „Ciprian Porumbescu" Suceava și doua eleve, de la Falticeni și Burla, au fost confirmați in ultimele zile cu noul coronavirus, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica (DSP) Suceava, Gabriela Bancila. ...

- Mai mulți elevi, dar și cadre didactice, au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus.Astfel, conform prefectului Clujului, de la inceperea anului școlar, in total, 15 elevi și 11 cadre didactice din tot județul au fost confirmați pozitiv.La nivelul județului CLuj, in total, pana in prezent au fost…

- Școala a inceput in condiții normale la Colegiul Militar ”Mihai Viteazu” din Alba Iulia, chiar daca patru elevi ai unitații școlare au fost depistați pozitiv pentru noul coronavirus. Comandantul unitații, Marcel Domșa, contactat de alba24.ro, a adus o serie de precizari legate de situație. Potrivit…

- Toți angajații Primariei Sectorului 4 vor fi testați, dupa ce doi dintre aceștia s-au infectat cu COVID-19, a anunțat instituția, in aceasta dimineața, intr-un comunicat de presa. Primaria Sectorului 4 anunta ca, in cursul zilei de luni, va testa toti angajatii pentru depistarea posibilelor infectari…