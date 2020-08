Stiri pe aceeasi tema

- O unitate in care pacientii cu arsuri grave vor putea fi tratati a fost inaugurata joi la Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar- Arseni”. „Atunci cand iti doresti, atunci cand te implici, cand pui oamenii in fata tuturor lucrurilor, cu certitudine lucrurile, dupa cum vedeti, si ies. Am realizat aici…

- O pacienta de 59 de ani diagnosticata cu COVID-19 si aflata in stare critica a beneficiat de prima transfuzie de plasma hiperimuna realizata in Alba de la un donator care a trecut prin boala si s-a imunizat, cele doua unitati de plasma fiind obtinute de la Centrul de Transfuzie Sanguina din Piatra…

- Medicul Tudor Ciuhodaru se revolta din cauza ca autoritațile din Romania nu respecta recomandarile OMS. Soluția la criza sanitara din prezent este testarea extinsa și gratuita a populației pentru Covid-19, declara la RFI eurodeputatul PSD Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul Clinic de Urgența „Nicolae…

- Spitalul Clinic de Recuperare va deveni, incepand de saptamana viitoare, unitate medicala pentru tratarea pacientilor COVID-19, anunța Agerpres.Decizia a fost luata joi seara de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj, in contextul cresterii numarului de cazuri, a anuntat prefectul…

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus crește de la o zi la alta, iar acum autoritațile au identificat un nou focar de COVID-19, acesta fiind chiar pe secția de Obstetrica Ginecologie, la Neonatologie, a Spitalului Municipal de Urgența din Barlad.