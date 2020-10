Stiri pe aceeasi tema

- Primarul in funcție de la Sectorul 1 cere anularea alegerilor pe București și repetarea votului. Asta dupa ce Antena 3 a difuzat imagini video in care membrii USR scot un sac cu voturi din sala de numarare de la Sectorul 1.Citește și: Clotilde Armand revine cu precizari dupa imaginile Antena…

- Vlad Voiculescu, copresedintele USR PLUS Bucuresti, sustine ca Biroul Electoral Central a respins, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector. "Contestatia domnului Tudorache a fost respinsa in BEC. Victoria lui Clotilde…

- Atmosfera tensionata la Biroul Electoral al Sectorului 1, unde protesteaza cateva zeci de oameni. Ei cer renumararea voturilor, ceea ce solicita și primarul in funcție, Dan Tudorache. Asta dupa ce azi-noapte Clotilde Armand și-a proclamat victoria in alegerile pentru primaria Sectorului 1 din București.…

- Dan Tudorache, primarul sectorului 1 și candidatul PSD pentru un nou mandat, a anunțat marți dimineața ca a solicitat renumararea voturilor din acest sector, dupa acuzațiile de frauda. La randul sau, Clotilde Armand a anunțat ca va solicita Parchetului General sa preia ancheta, dupa ce polițiștii…

- PSD a cerut Biroului Electoral Central anularea alegerilor sau renumararea voturilor la Sectorul 1, invocand fraudarea alegerilor in defavoarea lui dan Tudorache, insa solicitarea a fost transmisa fix la un minut dupa expirarea termenului legal. In sesizarea in care social-democrații reclama fraudarea…

- Lderii USR și PLUS s-au dus la sediul Biroului Electoral Sector 1 sa ceara numararea voturilor de pe anumite procese verbale. Dan Barna a fost și el prezent și a cerut renumararea in aceasta seara, deși nu exista personal care sa o faca. ”Acum suntem la egalitate. E o diferența de cateva voturi. El…

- Un scandal imens umbrește rezultatul alegerilor locale din București. Dupa ce Clotilde Armand a chemat poliția la Primaria Sectrorului 1, pentru o presupusa tentativa de fraudare a alegerilor de catre reprezentanții PSD, PNL și USR-PLUS au venit și cu acuzații de furt de voturi. Cele doua formațiuni…