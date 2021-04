Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS București acuza ca bugetul Capitalei propus de edilul Nicușor Dan este supraevaluat și ca practica incorecta a fost folosita in bugetele anilor trecuți cand primar era Gabriela Firea (PSD). „Așa cum am subliniat in aceste zile, supralicitarea veniturilor pentru a crește cheltuieli…

- Consilierii generali ai USR PLUS nu au votat, miercuri, bugetul Capitalei propus de primarul general Nicușor Dan. Aceștia susțin ca bugetul este nerealist și ca veniturile sunt supraestimate. Dincolo de declarațiile oficiale, intre USR PLUS și Nicușor Dan a izbucnit un conflictul dupa ce primarul general…

- Consilieri generali USR PLUS din București, in frunte cu viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, afirma marți seara ca bugetul Capitalei pe 2021, propus de edilul Nicușor Dan (fondatorul USR) nu permite realizarea promisiunilor cu care s-a candidat in alegeri, conține estimari nerealiste și nu li…

- Nicușor Dan: „Am discutat astazi cu reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, care au solicitat ca lucrarile la blocurile de locuințe sociale din Prelungirea Ghencea sa continue.Le-am confirmat faptul ca este deja agreat impreuna cu consilierii USR PLUS, PNL și PMP ca vor fi alocați bani pentru…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni ca bugetul Bucurestiului pe acest an este unul prin care se vor face lucruri concrete, prin care va fi stopata risipa si care va deschide calea pentru constructie.

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, susține ca suspendarea PUZ-urilor din cinci sectoare ale Capitalei, aprobata vineri de Consiliul General al Municipiului București, este o victorie a societații civile,...

- ”Primarul general ne-a comunicat ca are nevoie de o perioada de trei luni pentru a identifica problemele si UTR-urile unde sunt aceste probleme. Un UTR este zona in care sunt problemele respective. Vorbim despre parcuri, despre spatii verzi, despre blocurile intre case. Trei lubi sunt necesare acestui…

- Nicușor Dan, primarul general al Bucureștiului, a replicat azi in conferința de presa și pe Facebook la criticile aduse de dezvoltatorii imobiliari. O parte dintre aceste grupuri au exagerat și l-au activat pe primarul general. Acesta vrea sa suspende in Consiliul General PUZ-urile a 5 sectoare din…