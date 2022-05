Proiectele pentru bugetare participativa, editia 2022, se pot depune in sectorul 6 pana miercuri, inclusiv. Autoritatea locala are un buget de 1,2 milioane de lei pentru ca sase dintre acestea sa fie implementate incepand din acest an. De joi, toate proiectele depuse vor intra in evaluare. Pentru a fi eligibile, ideile propuse trebuie sa atinga domenii precum: social si/sau sanatate; infrastructura stradala, mobilitate, accesibilitate si siguranta circulatiei pe strazile din sectorul 6; protectia mediului; amenajare spatii verzi, locuri de joaca, mobilier urban; educatie, cultura, sportiv; digitalizare.…