Primarul Sectorului 5 Cristian Popescu Piedone a dispus ca in ultima zi de sambata a fiecarei luni, angajatii societatii Salubrizare sa colecteze gratuit deseurile voluminoase (mobilier, obiecte sanitare, saltele etc.) care nu pot fi preluate cu sistemele obisnuite de colectare. Pe 24 aprilie 2021, in intervalul orar 08.00-14.00 se va desfasura actiunea de colectare a deseurilor voluminoase, transmite Agerpres . Locuitorii din Sectorul 5 care au de aruncat astfel de deseuri sunt rugati sa le depoziteze la ghenele din spatele blocurilor (in cazul celor care locuiesc la bloc) sau in fata curtilor…