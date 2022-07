Sector 5: Directorul general al societăţii Infrastructură S5 SA a demisionat Directorul general al Infrastructura S5 SA, Florin-Niculae Titica, a demisionat, dupa ce mass-media a scris ca un muncitor din subordinea societatii conduse de acesta lucra in curtea sa, iar in fata imobilului era o masina plina de tuia, aparent proaspat taiati. Reprezentantii Primariei Sectorului 5 au precizat, vineri, pe pagina de Facebook a institutiei, ca pe 4 iulie presedintele Consiliului de Administratie al Infrastructura S5 SA, Claudiu-Octavian Ceti, a convocat Consiliul de Administratie al companiei pentru a lua la cunostinta de demisia de onoare a lui Florin-Niculae Titica, respectand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

