Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele oficiale parțiale date de Biroul Electoral Central pentru Sectorul 2 al Capitalei indica o competiție stransa. Iata, mai jos, primele rezultate oficiale partiale date de BEC pentru sectorul 2: – Rareș Hopinca (PSD-PNL) ar fi caștigat 44,01% din voturi – Radu Nicolae Mihaiu (USR-PMP-FD):…

- Un sondaj recent realizat la nivelul Sectorului 2 din Capitala releva cresterea avansului pe care Rareș Hopinca, candidat PSD-PNL, il deține fața de actualul primar, Radu Mihaiu (USR), in lupta pentru Primaria Sectorului 2. Fostul prefect al Capitalei, Hopinca, are un avans de 6 procente in fața lui…

- Conform unui sondaj realizat de CURS, pentru Primaria Sectorului 2, lupta va fi una extrem de stransa. Candidatul PSD-PNL, Rareș Hopinca, este in fața actualului primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu.

- O adevarata lovitura de teatru are loc in Sectorul 2 al Capitalei. Alianța AUR ramane fara candidat la Primaria Sectorului 2. Candidatului AUR, Andrei Tinu, i-a fost retras sprijinul politic, anunța președintele Partidului Republican din Romania, Marian Cucsa. El il acuza pe Tinu de tradarea partidului…

- Rareș Hopinca și-a depus, luni, candidatura pentru Primaria Sectorului 2, ocazie cu care a vorbit in exclusivitate pentru Puterea.ro despre planurile sale ca edil al acestui sector, in eventualitatea in care va caștiga scrutinul din 9 iunie. Una dintre masurile pe care candidatul PSD-PNL le va lua cu…

- Candidatul pentru Primaria Sectorului 2 din partea alianței PNL-PSD, Rareș Hopinca, promite sa vindece ”ranile” sectorului condus in prezent de primarul Radu Mihaiu și vine cu o serie de masuri concrete pentru cele mai arzatoare probleme: traficul și aglomerația. Rareș Hopinca spune ca are in plan construirea…

- In cadrul ședinței Consiliului Politic Național al PSD, desfașurata miercuri, Rareș Hopinca, actualul Prefect al Capitalei, a fost desemnat candidatul partidului la Primaria Sectorului 2 din București. Aceasta decizie vine in contextul in care PSD și PNL au convenit sa susțina candidați comuni la toate…

- Marian Vanghelie vrea sa revina in administrația locala și candideaza pentru postul de primar al Sectorului 5 ca independent. Marian Vanghelie este convins ca are "un culoar bun" intrucat Cristian Popescu Piedone, cel care este acum primar al Sectorului 5, și-a anunțat candidatura la Primaria Capitalei,…