Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 16 septembrie, s-a dat startul lucrarilor in proiectul Nufarul Geotermal, in prezența reprezentanților constructorului - ELSACO, a primarului Florin Birta și a ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

- Au inceput lucrarile de innisipare pe plaja de la Eforie Sud, ca parte a ”Proiectului de protectie si reabilitare a litoralului romanesc al Marii Negre, in zona Eforie”, lansat anul trecut. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) a anunțat azi, 6 septembrie, ca a inregistrat in sistemul integrat de cadastru si carte funciara peste cinci milioane de proprietati, reprezentand o suprafata de aproximativ 3,7 milioane de hectare. ANCPI spune ca alte aproape sapte milioane…

- Autoritațile romane vor sa-i atraga pe turiști pe malul Marii Negre. Iar una dintre strategii se refera la marirea plajelor.Deja zona de nisip din stațiunea Mamaia a fost largita cu pana la 150 de metri fața de spațiul de promenada. Acum a venit randul plajelor din Eforie Sud.Proiectul…

- Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, este prezent astazi, 19 august, la Constanța, pentru a verifica stadiul lucrarilor la doua obiective finanțate de Guvern, prin Ministerul Dezvoltarii. Au fost finalizate lucrarile la fațada de nord a cladirii și a turnurilor…

- Primaria Chișinau investește in infrastructura sportiva din suburbiile capitalei. Dupa cum a anunțat conducerea primariei Chișinau, in orașul Vatra a fost deschis un stadion multifuncțional. Proiectul a costat 10,6 milioane de lei, dinte care aproximativ 60 la suta, adica 6,2 milioane de lei este contribuția…

- CARBUNARI – Primaria Carbunari asfalteaza ultimele porțiuni de drum, insa led-urile sunt interzise de AFM! Din discuția cu primarul Gheorghe Prasnescu am reținut ca, in prezent, este in lucru asfaltarea catorva capete de strazi lasate pe dinafara de asfaltarile de pana acum. Primaria investește 400.000…

- Consiliul Județean Iași așteapta motivarea instanțelor de judecata pentru a putea fi semnat contractul in vederea definitivarii lucrarilor pe cel de-al 3-lea lot al Axei Iași – Suceava. Din cauza contestațiilor a ramas neasfaltata porțiunea cuprinsa intre Belcești – Scobinți și Ceplenița. Lucrarile…