Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean (CJ) Ilfov incepe, de miercuri, 1 martie, distribuirea a 1.000 de cupoane in format electronic pentru sterilizari gratuite de caini si pisici. CJ Ilfov anunța, intr-un comunicat de presa, ca, pentru a intra in posesia unui cupon electronic de sterilizari gratuite, cetatenii trebuie…

- Aplicația TOKHIT, un produs digital original dezvoltat de un start-up romanesc, cu o viziune inovatoare despre social media, in care avantajele tehnologiei blockchain se imbina cu creativitatea și libertatea financiara, este disponibila in App Store.

- Secțiunea SOS care este disponibila de acum și off-line (fara acces la o rețea de internet) , consumatorii au acces la numerele de urgența atat la nivel național cat și internațional, dar și posibilitatea de a le apela direct , fara costuri suplimentare, cu aplicația InfoCons. Aceasta facilitate reprezinta…

- Concertul vocal-simfonic de Anul Nou sustinut de Filarmonica de Stat „Moldova" Iasi are loc sambata, 7 ianuarie 2023, in Atriumul Palas. Incepand cu ora 19:00, vocile corului si orchestra se vor completa intr-un spectacol de exceptie. Corul se va afla sub indrumarea dirijorului Consuela Radu-Taga,…

- Consumatorii aflați intr-o situație de criza, care folosesc aplicația, vor putea efectua apeluri de urgența chiar daca nu au acces la internet. Aplicația InfoCons este disponibila gratuit pentru orice sistem de operare IOS, Android si Huawei, iar, in prezent, aceasta poate fi folosita și offline.Datorita…

- Aplicatia InfoCons include in sectiunea SOS numerele pentru urgente care pot fi apelate in cazul unei situatii de criza, informeaza Asociatia pentru Protectia Consumatorilor – InfoCons. Astfel, in cazul unei probleme cu produsele si serviciile achizitionate se contacteaza Protectia Consumatorilor, iar…

- Asociatia Pro Infrastructura a publicat noi imagini de pe santierul Autostrazii Transilvania. Potrivit sursei citate, UMB poate inaugura cei 30 kilometri ai sectiunii Nadașelu-Zimbor in T3-T4 2024.