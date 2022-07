Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii japonezi au fost in stare de șoc dupa ce fostul premier Shinzo Abe, cel mai longeviv lider al Japoniei, a murit dupa ce a fost impușcat in timp ce facea campanie pentru alegerile parlamentare. Mulți au fost ingroziți de faptul ca un schimb de focuri de arma a avut loc intr-o națiune in mare…

- Coreea de Nord a criticat recentul acord al Statelor Unite, Coreei de Sud și Japoniei privind consolidarea cooperarii militare ca fiind un mijloc de materializare a unui plan al SUA pentru o alianța militara precum NATO, in regiune, scrie Reuters.Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Coreei…

- Dupa doi ani de pandemie, Japonia iși deschide granițele pentru turiști. In timpul restricțiilor cauzate de Covid-19, Țara Soarelui Rasare a impus unele dintre cele mai stricte controale din lumea la frontiera. Au interzis intrarea in Japonia aproape tuturor persoanelor care nu aveau cetatenie japoneza.

- Cel mai batran barbat din lume iși serbeaza sambata ziua de naștere in Venezuela, ajungand la varsta de 113 ani, dupa ce l-a depașit pe un spaniol decedat recent. Venezueleanul Juan Vicente Perez Mora, declarat saptamana trecuta cea mai in varsta persoana din lume de catre Guinness World Records, și-a…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a inaugurat, joi, un birou la Cluj-Napoca. Este, de altfel, prima data cand o instituție financiara internationala iși deschide birou in afara Bucureștiului. Decizia a venit dupa ce conducerea Bancii a vazut potențialul orașului.

- O femeie japoneza nascuta la inceputul secolului XX și considerata cea mai batrana persoana din lume a murit la varsta de 119 ani, a anunțat luni, 25 aprilie postul public de televiziune NHK. Kane Tanaka, nascuta in 1903, anul in care frații Wright au efectuat primul zbor controlat al avionului lor…

- Paza de coasta a Japoniei a trimis nave de patrulare și avioane pentru a cauta o barca de vizitare turistica disparuta cu 26 de persoane la bord, care a raportat ca se scufunda, sambata, in largul insulei nordice Hokkaido, relateaza Reuters. Autoritațile au pierdut contactul cu echipajul vasului…