Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii anunta, vineri, ca, in urma unei analize realizate in anul 2022, s-a constatat ca peste 60% din echipamentele medicale din sectiile ATI sunt fara contracte de mentenanta, situatia care trebuie remediata. In acest sens s-au operat modificari legislative, astfel incat banii pentru…

- „Este absolut inacceptabil. Sunt foarte transant, pentru ca eu, personal – si nu are legatura cu calitatea mea de ministru, are legatura cu calitatea mea de medic si de om – nu cred ca exista vreo justificare pentru personalul medical, medici, asistente medicale sau personal de ingrijire, care sa pretinda…

- Anunțul a fost facut luni, de ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, impreuna cu ambasadorul Republicii Coreea in Romania, Rim Kap-soo, intr-o conferința de presa comuna. Romania va primi, din partea Coreei de Sud, o donatie constand in echipamente medicale si IT, in valoare de aproximativ 8 milioane…

- Deși numarul de infecții virale a explodat, in ultima saptamana, ministrul Sanatații spune ca spitalele nu intampina probleme. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, ca nu exista probleme in spitale in contextul cazurilor tot mai numeroase de gripa si alte infectii virale respiratorii,…

- Ministerul Sanatatii examineaza posibilitatea sa nu mai permita, temporar, exportul unor medicamente, precum antibiotice pentru copii si oncologice, a declarat ministrul Alexandru Rafila, marti, 20 decembrie, intr-o conferinta de presa. „Examinam posibilitatea restrictionarii temporare la export pentru…

- Partidul Social Democrat a anuntat marti ca va solicita in cadrul Coalitiei de guvernare o analiza asupra prevederilor din noul Contract-Cadru propus de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si afirma ca se va opune „oricaror dispozitii care limiteaza” accesul la sanatate al cetatenilor asigurati.…