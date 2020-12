Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia de presa sustinuta de Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a sustinut marti, 8 decembrie a.c., la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa. Va prezentam in continuare transcrierea declaratiei de presa: "Buna ziua! Tocmai s-a incheiat o…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca se lucreaza in ceea ce priveste extinderea capacitatii spitalelor, anuntand ca aproximativ 300 de ventilatoare si o prima transa de teste rapide vor fi livrate in urmatoarele zile. “Sunt cateva vesti bune in aceasta zona. Bunaoara, sunt aproximativ 300…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca se lucreaza in ceea ce priveste extinderea capacitatii spitalelor, anuntand ca aproximativ 300 de ventilatoare si o prima transa de teste rapide vor fi livrate in urmatoarele zile. "Sunt cateva vesti bune in aceasta zona.…

- Filiala Sibiu a Crucii Rosii va ajuta, pentru prima data, pacientii cu COVID-19 care sunt acasa cu concentratoare de oxigen, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, directorul Razvan Biris. "Astazi (miercuri n.r.) semnez cu sponsorul si cumpar primele trei aparate. (...), concentratoare…

- Presedintele Klaus Iohannis a susținut miercuri, la ora 17,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni. Principalele declarații ale lui Klaus Iohannis – Am abordat modul lor de intreținere al echipamentelor necesare in spitale si retelelor electrice aferente. – La ședința au participat reprezentanți…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va organiza miercuri, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu expertii din domeniul sanitar pe tema echipamentelor specifice sectiilor de terapie intensiva. "In ceea ce priveste situatia la zi din sistemul sanitar, maine voi organiza o intalnire la Palatul Cotroceni…

- Medicul specialist avertizeaza ca nu numai secțiile in Terapie Intensiva sunt expuse riscului la incendiu, ci și secțiile normale COVID, unde au fost aduse pacienților aparate de oxigen cu flux crescut. - Doamna doctor, cum ați urmarit tragedia de la secția ATI de la Spitalul Piatra Neamț?- De cand…

- Președintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Palatul Cotroceni, la ora 13:00, o videoconferința cu prefecții pe tema gestionarii epidemiei de COVID-19, alaturi de prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, seful Departamentului pentru Situatii…