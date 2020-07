Stiri pe aceeasi tema

- DSU da alerta., in Capitala nu mai sunt locuri la secțiile ATI. Un pacient in stare grava, care are nevoie de terapie intensiva, a fost transferat, vineri, din Spitalul Universitar de Urgența din Capitala la Spitalul de Urgența din Craiova, ca urmare a atingerii capacitații maxime de internare pe…

- Raed Arafat a vorbit aseara despre situația Romaniei in aceste momente. Secretarul de stat in MAI avertizeaza ca lucrurile nu merg pe o panta descendenta, ceea ce pune in pericol sanatatea oamenilor. Secretarul de stat in MAI a mai spus la Antena 3 ca ia in considerare scenariul in care Romania se va…

- Un studiu privind creșterea cazurilor de infectare cu COVID-19 efectuat de o firma privata, arata un scenariu sumbru pentru Romania daca nu se respecta regulile de prevenire a infectarii. Studiul a fost transmis autoritaților de la București și atrage atenția asupra distanțarii fizice. Bistrița-Nasaud…

- Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca in spitalele destinate pacientilor cu COVID-19 din Bucuresti nu mai sunt locuri libere la Terapie Intensiva, fiind vorba despre Institutul "Matei Bals", Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes", Institutul "Marius Nasta" si Spitalul Militar de…

- Romania se confrunta cu un nou record de cazuri de COVID-19, dupa ce au fost raportate 777 de noi imbolnaviri, insa Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, considera ca mai ingrijorator este numarul celor de la Terapie Intensiva. Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii…

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca sunt in crestere cazuri active de Covid-19, in prezent fiind aproape 6.000, cele mai multe fiind usoare. El a precizat ca jumatate din cazurile de vineri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova. Arafat a afirmat…

- STARE DE ALERTA. "Masuri anunțate de autoritațile romane și cele spaniole in context Covid19 ROMANIA - Incepand cu 15 iunie a.c. se menține obligativitatea intrarii in izolare la domiciliu sau carantina (la cerere) pentru o perioada de 14 zile pentru toate persoanele care sosesc din…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat, sambata, ca pana in acest moment, pe platforma online Testam pentru Bucuresti s au inscris 6.200 de persoane pentru a fi testate gratuit in vederea depistarii infectiei cu COVID 19, boala infectioasa provocata de noul coronavirus, potrivit Romania…