- Emanuel Ungureanu, deputat USR, a facut azi o vizita la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din capitala, unde a surprins, printr-un videoclip, mai multe momente și marturii cutremuratoare din partea personalului, dar și din perspectiva pacienților.…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 274 de persoane diagnosticate cu COVID și 55 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 3 paturi disponibile pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 20 de ventilatoare libere, din care…

- Valul trei al pandemiei de coronavirus a umplut din nou sectiile ATI din judetul Buzau. Dupa saptamani bune in care numarul bolnavilor de COVID-19 a fost scazut, iar in spitale sectiile au fost mai putin aglomerate, Buzaul nu mai are niciun loc la terapie intensiva.

- Valul trei al pandemiei de coronavirus a umplut din nou secțiile ATI din județul Buzau. Dupa saptamani bune in care numarul bolnavilor de COVID-19 a fost scazut, iar in spitale secțiile au fost mai puțin aglomerate, Buzaul nu mai are niciun loc la terapie intensiva. La Spitalul Județean, toate cele…

- „In unele cazuri, pentru ca pacientul sa nu se autoaccidenteze,medicii ATI recomanda fixarea mainilor pacientului cu sisteme special destinate acestui scop”, transmite Colegiul Medicilor, dupa ce in ultimele zile in presa au aparut mai multe informații cu privire la modul in care sunt tratați pacienții…

- Un studiu recent a relevat anomalii oftalmologice importante la pacientii care au avut forme grave de COVID-19. O cercetare efectuata in Franta si publicata in revista Radiology subliniaza necesitatea efectuarii unor controale oftalmologice la pacientii cu forme grave de COVID-19 pentru a depista efectele…

- "Daca cei cu forme grave ar veni la spital putin mai repede, am mai salva niste vieti" Virgil Musta este convins ca "daca dintre cei care vin cu forme severe unii ar veni putin mai repede, am mai putea salva niste vieti, iar acesta este un lucru foarte important." "Daca cei cu forme grave ar veni la…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 328 de persoane diagnosticate cu COVID și 97 suspecte de infecția cu noul coronavirus. La Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean nu exista nici un pat disponibil pentru pacienți COVID. Totodata, erau 22 de ventilatoare libere, din care…