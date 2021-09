Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa cresterea iminenta a facturilor la energie, dar si intr-un context in care autoritatile sustin ca numarul de cazuri COVID-19 va creste odata cu inceperea scolilor, septembrie mai vine cu un...

- La raportarea din 29 august, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.096.753 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.054.246 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 868 de cazuri…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a sistat, incepand de luni, programul de vizitare a pacientilor internati in sectiile ATI COVID si non-COVID, pe fondul cresterii numarului persoanelor infectate cu noul coronavirus. Decizia vine dupa aproape patru luni in care vizitele au fost…

- Afirmațiile medicului militar nu sunt departe de adevar daca privim la cifre. Zilele acestea, cazurile noi de infectare cu COVID-19 s-au menținut, in continuare, ridicate. Numai in ultimele 4 zile am avut parte de peste 200 de cazuri noi inregistrate in doar 24 de ore, cu un maxim atins marți, 17 august,…

- Ori la bal, ori la spital. Asa e romanul, stie sa se distreze chiar si la pomana. Dupa mai bine de un an jumatate de pandemie, timp in care tinerii au plans in pumni dupa o seara de club sau un festival ca la carte, iata ca dorintele li s au indeplinit.Tot internetul vuieste de stiri despre cele 26…

- Lucrari avansate la noul sistem de alimentare cu oxigen a sectiei de Terapie Intensiva. La Spitalul Judetean a fost adus deja un nou stocator de oxigen lichid, care va deservi doar sectia ATI, inclusiv zona Covid.

- In saptamana 21 – 27 iunie, 39,5% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat in Prahova, Bucuresti, Dolj, Ilfov si Bacau, informeaza Institutul National de Sanatate Publica. Conform sursei citate, 58% din totalul deceselor au fost inregistrate in Prahova, Bucuresti, Galati, Arges si Botosani.…

- Realizator: Cele mai noi date prezentate de autoritati arata ca in Romania, pandemia isi mentine tendinta de scadere din ultima perioada – ieri au fost raportate 121 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, rezultate dupa efectuarea a aproape 18.000 de teste, ceea ce inseamna o rata de pozitivare…