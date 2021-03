Secțiile ATI, pline din cauza oamenilor care se tratează acasă, potrivit unui medic Secțiile ATI din Romania sunt pline, iar acest lucru se datoreaza parțial oamenilor care aleg sa apeleze la ajutor medical prea tarziu. Mulți oameni cred ca pot duce boala COVID-19 singuri, dupa cum spun medicii citați de Libertatea . La Iași, zilnic ajung la Urgențe intre trei și șase cazuri de persoane care au nevoie de oxigen, inclusiv persoane tinere, de 30 de ani. Medicii contactați de Libertatea au tras un semnal de alarma, spunand ca inca din preajma Craciunului, cand au inceput sa se gaseasca ușor teste antigen pentru depistarea COVID-19, oamenii au inceput sa se testeze acasa. Daca rezultatul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

