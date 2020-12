Secțiile de terapie intensiva destinate pacienților Covid-19 sunt pline, iar asta ii determina pe medici sa ia decizia sa transfere pacienți in stare grava in spitalele in care inca mai sunt locuri la ATI. Patru pacienți aflați in stare grava din cauza infecției cu Covid-19 sunt transportati, marți, cu o aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane. Pacienții Covid-19 sunt transferați din Bucuresti la diferite spitale din Moldova. O misiune similara a avut loc in urma cu ozi. Transferul in regim de urgența are loc pe ruta Otopeni – Suceava si retur. Aeronava militara a decolat de la Baza 90…